Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт с Китай

10 септември 2025, 16:33 часа 253 прочитания 0 коментара
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред китайския си колега Дун Цзюн, че САЩ не търсят конфликт с Китай и не се стремят към "промяна на режима или задушаване (на Китай)", заяви днес говорител на Пентагона, предаде Ройтерс.

В телефонен разговор вчера Хегсет също така заяви на китайския министър на отбраната, че САЩ ще защитават своите жизненоважни интереси в Азиатско-тихоокеанския регион, съобщи говорителят. Той добави, че двамата са се договорили за допълнителни дискусии.

Елена Страхилова
