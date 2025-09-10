Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт с Китай

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред китайския си колега Дун Цзюн, че САЩ не търсят конфликт с Китай и не се стремят към "промяна на режима или задушаване (на Китай)", заяви днес говорител на Пентагона, предаде Ройтерс.

В телефонен разговор вчера Хегсет също така заяви на китайския министър на отбраната, че САЩ ще защитават своите жизненоважни интереси в Азиатско-тихоокеанския регион, съобщи говорителят. Той добави, че двамата са се договорили за допълнителни дискусии.

Тръмп е инструктирал Пентагона да се подготви за военно възпиране на Китай и Русия (ВИДЕО)