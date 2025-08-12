Пеевски си трупа гласове през спортни клубове по борба и ММА за нови избори? Анализ

"Освен че изгражда имидж на спасител чрез намесата си в спорта, лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски вероятно се опитва да привлече повече избиратели към своята партия. Само в борбата например са 128 клуба. Ако политиците се намесят в големите спортове, те имат голям набор от потенциални гласове."

Това коментираха колегите ни Камен Алипиев - Кедъра и Деян Кючуков пред "Сега". Те припомниха и за случаи преди време относно слухове за това как бизнесмена "Христо Ковачки организирал корпоративен вот", то по думите им "няма да е далеч деня, в който ще имаме спортен вот".

И още: "Нека не забравяме също така, че в България има изключително много клубове, които се занимават с източни бойни изкуства. Клубове по различните видове карате, двата вида таекуондо, ММА. Това е една малка армия от хора, които са изключително добре подготвени физически и са лоялни на хората, които ги покровителстват. Те едва ли ще бъдат използвани с бойната си подготовка, но също са потенциални избиратели", допълни Алипиев.

Още: Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Още: Народни магазини и консерва копърка - от Курило до Курилските острови

"Някой от вас чул ли е някаква заявка за приоритетите на новия спортен министър? Този човек встъпи в длъжност на 16 януари с обещанието, че скоро ще даде пресконференция, за да каже какво става. Този човек и до ден днешен продължава да не се среща с журналисти и не знаем нищо за неговите приоритети. Но първата му работа беше да обяви конкурс за нови хора в тотализатора. Дюшеш му дойде, че месец по-късно стана онзи фал с 41 в играта "5 от 35". За него министърът назначи проверка, но все още никой не знае какъв е резултатът от нея. Изобщо цялата му дейност е насочена към тотализатора", каза Делян Кючуков.

Според него министърът на младежта и спорта Иван Пешев няма представа какво правят подопечните му дружества, които стопанисват имоти, но прави промени в органите им за управление. "Човек, който не знае базови неща, но прави промени, на мен, гледайки отстрани, ми прилича на човек, на когото някой му диктува. Нищо повече от това", завърши още Кючуков.

Още: Der Standard: Как олигархът Делян Пеевски поема контрола в България