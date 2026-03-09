Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ нанесоха пореден удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан, шестима са загинали (ВИДЕО)

09 март 2026, 15:02 часа 341 прочитания 0 коментара
САЩ нанесоха пореден удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан, шестима са загинали (ВИДЕО)

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че при техен удар срещу предполагаем плавателен съд за пренасяне на наркотици в източната част на Тихия океан са загинали шестима души, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. така броят на загиналите достигнаха най-малко 157 души, откакто администрацията на президента Доналд Тръмп започна кампания срещу лица, които определя като „наркотерористи“ в малки плавателни съдове в началото на септември миналата година.

ОЩЕ: САЩ с пореден удар по лодка на предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан (ВИДЕО)

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви, че операцията е била насочена срещу предполагаеми наркотрафиканти по известните маршрути за контрабанда. Това повтаря изявленията при повече от четирийсетте удара, нанесени в източната част на Тихия океан и Карибско море.

Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици. Публикуваният от тях клип в социалната мрежа Екс показва лодка, която бива взривена, докато плава.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ е във „военен конфликт“ с картели в Латинска Америка и оправда атаките, определяйки ги като необходима ескалация, с която да прекрати потока на наркотици към Съединените щати. Въпреки това, неговата администрация е предоставила малко доказателства в подкрепа на твърдението си, че убива „наркотерористи“.

ОЩЕ: САЩ с нов удар по лодка в Тихия океан, има загинали (ВИДЕО)

По време на среща с лидери на редица латиноамерикански държави в събота, Тръмп призова те да се присъединят към САЩ за предприемане на военни действия срещу картели, пренасящи наркотици и транснационални групировки. По думите му те представляват „неприемлива заплаха“ за сигурността на региона.

САЩ и Еквадор проведоха през изминалата седмица военни операции срещу организирани престъпни групи в южноамериканската страна.

С това Тръмп се стремеше да покаже, че той продължава да се фокусира върху външната политика на САЩ на Западното полукълбо, дори докато води война с Иран, която има отражения върху целия Близък изток.

Критици се съмняват в правното основание на ударите върху лодките, както и в тяхната ефективност, в частност защото наркотикът фентанил, водещ до множество смъртоносни свръхдози, най-често се вкарва в САЩ по суша през Мексико, където се произвежда с химикали, внесени от Китай и Индия.

ОЩЕ: САЩ атакуваха три плавателни съда в Тихия океан

Ударите привличат остра критика след разкритието, че въоръжените сили са убили оцелелите от първата такава атака с повторен удар. Администрацията на Тръмп, както и много законодатели от републиканската партия твърдят, че това е легално и необходимо, докато такива от демократичната партия и правни експерти заявяват, че тези смъртни случаи са убийства, а може би и военни престъпления.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Наркотрафик САЩ Тихия океан въздушни удари
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес