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Българин ръководи мач с 9 гола в Лигата на нациите! Разочарование за звезди на ЦСКА (РЕЗУЛТАТИ)

15 ноември 2026, 21:55 часа 831 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Българин ръководи мач с 9 гола в Лигата на нациите! Разочарование за звезди на ЦСКА (РЕЗУЛТАТИ)

Екшънът в Лигата на нациите продължава! Националния отбор на Албания спечели промоция за Лига Б след победа с 2:0 срещу Беларус в мач от шести кръг на груповата фаза. Албанците стигнаха до успеха с голове на Рей Манаж и Елсейд Хисай. За Беларус цял мач играха футболистите на ЦСКА Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Двубоят не бе от най-силните за стража Лапоухов, който не се намеси убедително и при двата гола на Албания. Мачът се игра на неутрален терен в Будапеща.

Промоция за Албания и Черна гора в горната дивизия на Лигата на нациите

В другия мач от група С/1 Финландия разгроми Сан Марино със 7:2. Двубоят в Хелзинки бе ръководен от българския рефер Георги Кабаков. Големият герой за скандинавците бе Адриан Сванбек, който се отчете с хеттрик. Йоел Похянпало се разписа два пъти, а голове отбелязаха още Лео Валта и Даниел Хоканс. За Сан Марино двата гола вкара Никола Нани, като първият бе след отсъдена от Кабаков дузпа. Тала Албания завърши на първо място в групата с 15 точки, а Беларус запази второто място с равни точки и по-добри показатели в преките двубои с Финландия. Беларусите ще играят плейоф за влизане в по-горната дивизия. Сан Марино е на последно място без спечелена точка.

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Малко по-рано още една звезда на ЦСКА преживя разочарование. Нападателят на "армейците" Йоанис Питас се разписа от дузпа за Кипър, но това не бе достатъчно и неговият тим загуби с 1:4 у дома от Черна гора в среща от група С/2. Милутин Осмаич откри за черногорците в 5-а минута, а Питас изравни от дузпа в 52-а минута. Последваха два бързи гола на Милан Вукотич и Никола Кръстович и Черна гора взе солиден аванс. В 83-а минута Кръстович се разписа за крайното 4:1. В другия мач от групата Латвия и Армения завършиха наравно 0:0. Така Черна гора финишира на първото място в група С/2 с 16 точки и си осигури промоция за Лига В. Кипър остана втори с 8 точки, Армения е на трето място с 6 точки, а Латвия е на последната позиция с 2 точки.

Резултати от ранните мачове на 15 ноември, неделя:

  • Кипър 1:4 Черна гора
  • Латвия 0:0 Армения
  • Беларус 0:2 Албания
  • Финландия 7:2 Сан Марино

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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