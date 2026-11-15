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Причината за спирането на всички полети в САЩ е тривиална

15 ноември 2026, 8:58 часа 1048 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Причината за спирането на всички полети в САЩ е тривиална

Прясно инсталиран рутер в Арканзас е предизвикал прекъсване на полетите на територията на целите Съединени щати, засягайки стотици хиляди пътници. Рутерът, инсталиран от военния контрактор L3Harris, наводнил остарялата комуникационна мрежа с данни на FAA (Федералната агенция по въздухоплаване), нанасяйки щети на 17 от 22 центъра за контрол на въздушното движение, съобщава The Wall Street Journal.

Още: Заради извънредни обстоятелства: Спряха всички полети в САЩ

FAA възстанови операциите, като изключи рутери в Арканзас и Тексас.

Длъжностните лица разследват дали дефектно оборудване или неправилна инсталация са причинили повредата, предупреждавайки, че са възможни по-нататъшни прекъсвания, докато мрежата не бъде модернизирана до 2028 година - Още: САЩ отвориха въздушното си пространство, но се очаква нарушенията в полетите да продължат

По-рано американският министър на транспорта Шон Дъфи поиска 50 млрд. долара от Конгреса, за да бъде обновена мрежата на FAA. Той вече каза, че контрактор "не се е справил с предизвикателството", което е предизвикало проблемите. Той добави, че американското въздушно пространство било най-безопасното, но и най-натовареното в света.

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Досега имаше спекулации, че за случилото се причината е хакерска атака и дори изкуствен интелект - Още: САЩ въведоха AI система за контрол на въздушния трафик. 3 дни по-късно полетите спряха

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Полети САЩ рутер
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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