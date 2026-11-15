Причината за спирането на всички полети в САЩ е тривиална

Прясно инсталиран рутер в Арканзас е предизвикал прекъсване на полетите на територията на целите Съединени щати, засягайки стотици хиляди пътници. Рутерът, инсталиран от военния контрактор L3Harris, наводнил остарялата комуникационна мрежа с данни на FAA (Федералната агенция по въздухоплаване), нанасяйки щети на 17 от 22 центъра за контрол на въздушното движение, съобщава The Wall Street Journal.
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FAA възстанови операциите, като изключи рутери в Арканзас и Тексас.
Длъжностните лица разследват дали дефектно оборудване или неправилна инсталация са причинили повредата, предупреждавайки, че са възможни по-нататъшни прекъсвания, докато мрежата не бъде модернизирана до 2028 година - Още: САЩ отвориха въздушното си пространство, но се очаква нарушенията в полетите да продължат
По-рано американският министър на транспорта Шон Дъфи поиска 50 млрд. долара от Конгреса, за да бъде обновена мрежата на FAA. Той вече каза, че контрактор "не се е справил с предизвикателството", което е предизвикало проблемите. Той добави, че американското въздушно пространство било най-безопасното, но и най-натовареното в света.
Transportation Secretary Sean Duffy: An FAA system didn’t meet the moment. Our contractor didn’t meet the moment, or the equipment didn’t meet the moment. https://t.co/uV8edeikol— Clash Report (@clashreport) November 14, 2026
Transportation Secretary Sean Duffy: We have the safest airspace in the world. No one competes with us on safety. https://t.co/IaEoZq42Tu— Clash Report (@clashreport) November 14, 2026
Досега имаше спекулации, че за случилото се причината е хакерска атака и дори изкуствен интелект - Още: САЩ въведоха AI система за контрол на въздушния трафик. 3 дни по-късно полетите спряха