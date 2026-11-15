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Англия трепери до края, но пречупи световния шампион в Лигата на нациите, утешителен успех за Хърватия

15 ноември 2026, 23:45 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Англия трепери до края, но пречупи световния шампион в Лигата на нациите, утешителен успех за Хърватия

Отборът на Англия постигна драматичен успех с 3:2 над световния шампион Испания в Лигата на нациите. "Трите лъва" доминираха през първата част и в началото на втората, като поведоха с три гола. Убийствен натиск на "Ла Роха" в оставащите минути завърза интригата, но английската защита удържа и стигна до успеха. Така Англия завърши на върха в групата с 15 точки. Испания също има толкова, но е с по-лоша голова разлика. И двата тима се класират за 1/4-финалите на турнира.

Испания не успя да навакса три гола пасив от Англия

Гостите започнаха по-активно, като още в първата минута организираха отлична атака, но испанската защита се справи добре и блокира навлизащия в наказателното поле Бен Уайт. Последва корнер, при който Деклан Райс нанесе добър удар с глава, а Унай Симон направи феноменално спасяване. Последва още един опит на Англия, но неуспешен. В 20-а минута селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте трябваше да прави принудителна смяна, след като Марк Пубий получи контузия. Последваха по-спокойни минути, в които двата тима атакуваха, но без да се стига до сериозни голови положения. В заключителните минути от първата част по-активната игра на "трите лъва" даде резултат. Съдията отсъди дузпа в тяхна полза за нарушение на Пау Кубарси срещу Хари Кейн. Носителят на "Златната топка" застана зад топката и бе точен за 1:0.

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Хари Кейн

На почивката Де ла Фуенте извърши тройна смяна, пускайки в игра Фермин Лопес, Педри и Дийн Хаусен. Това не даде желания резултат, тъй като Англия удвои аванса си с първия си точен удар през втората част. Това се случи в 52-а минута, когато оставеният непокрит Езри Конса засече центриране на Деклан Райс от корнер. Пет минути по-късно Бен Уайт направи резултата класически - 3:0. Малко след това Елиът Андерсън извърши грубо нарушение, за да спре Ламин Ямал в наказателното поле, и бе изгонен с директен червен картон, а съдията отсъди дузпа в полза на "Ла Роха". Микел Оярсабал прати Джеймс Трафорд в обратни ъгъл и намали изоставането на световните шампиони. Четвърт час преди края Ямал и Нико Уилямс организираха светкавична атака, която завърши с гол за 2:3 на нападателя на Атлетик Билбао. Натискът на Испания се засилваше с всяка следващата минута, като Трафорд трябваше да прави важни спасявания, за да опази минималния аванс на Англия. В добавеното време "трите лъва" изкараха късмет, за да опазят вратата си от трети гол и се поздравиха с победата.

Хърватия победи Чехия

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Междувременно Хърватия постигна успех с 2:1 при домакинството си на Чехия. Гол на Иван Перишич в 2-а минута даде ранен аванс на "ватрените". В 84-а минута гостите изравниха чрез Адам Хложек и си помислиха, че ще спечелят първата си точка в турнира, но радостта им не продължи дълго. Само три минути по-късно Ловро Майер донесе успеха на Хърватия, който все пак оставя тима на третата позиция в класирането.

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Англия отбор Испания отбор Чехия отбор Хърватия отбор Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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