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Огромни и опасни вълни заляха Западното крайбрежие на САЩ (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 20:22 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Огромни и опасни вълни заляха Западното крайбрежие на САЩ (ВИДЕО)

Голяма част от Западното крайбрежие на САЩ се сблъска с опасни крайбрежни условия в неделя, включително вълни с голяма височина, предаде ABC News. В неделя се очакват крайбрежни удари по почти цялото Западно крайбрежие, от Южна Калифорния до северозападните щати, тъй като серия от бури подхранват широко разпространени опасни бурни вълни.

Най-новата буря се е преместила в Тихоокеанския северозапад, носейки пореден цикъл дъжд и планински сняг от Северна Калифорния до Вашингтон и Орегон.

Вълните са от 6 до 9 метра

Основната грижа в неделя ще бъде съсредоточена върху постоянните бурни вълни и големите вълни в голяма част от Западното крайбрежие на фона на последователни бури.

Очакват се опасни, големи разбиващи се вълни с височина от 6 до 9 метра да продължат по крайбрежията на Северна Калифорния, Орегон и Вашингтон, преди да отшумят в понеделник.

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Големите вълни ще създадат опасни условия по крайбрежието, като вълните ще залеят плажовете и потенциално ще доведат до щети по тях.

Периоди на дъжд по северозападното крайбрежие на Тихия океан ще се разпространят във вътрешността на страната през Междупланинския Запад и Северна Калифорния. ОЩЕ: Искали да покажат бурното море: ТВ екип в Испания беше отнесен от огромна вълна на живо в ефир (ВИДЕО)

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буря САЩ вълни Тихия океан
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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