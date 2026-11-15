Огромни и опасни вълни заляха Западното крайбрежие на САЩ (ВИДЕО)

Голяма част от Западното крайбрежие на САЩ се сблъска с опасни крайбрежни условия в неделя, включително вълни с голяма височина, предаде ABC News. В неделя се очакват крайбрежни удари по почти цялото Западно крайбрежие, от Южна Калифорния до северозападните щати, тъй като серия от бури подхранват широко разпространени опасни бурни вълни.
Най-новата буря се е преместила в Тихоокеанския северозапад, носейки пореден цикъл дъжд и планински сняг от Северна Калифорния до Вашингтон и Орегон.
🏄SURFS UP: Brave surfers took on massive waves on Saturday as a potent low pressure system sits off the coast. Waves upwards of 50 feet slammed into the California coast where residents were encouraged to avoid the ocean. California typically sees their largest waves in December and January. Waves of this height have only been forecasted one other time during the month of November according to Scripps Institution of Oceanography in the last 27 years. #CAwx— WeatherNation (@WeatherNation) November 15, 2026
Вълните са от 6 до 9 метра
Основната грижа в неделя ще бъде съсредоточена върху постоянните бурни вълни и големите вълни в голяма част от Западното крайбрежие на фона на последователни бури.
Очакват се опасни, големи разбиващи се вълни с височина от 6 до 9 метра да продължат по крайбрежията на Северна Калифорния, Орегон и Вашингтон, преди да отшумят в понеделник.
Големите вълни ще създадат опасни условия по крайбрежието, като вълните ще залеят плажовете и потенциално ще доведат до щети по тях.
Периоди на дъжд по северозападното крайбрежие на Тихия океан ще се разпространят във вътрешността на страната през Междупланинския Запад и Северна Калифорния. ОЩЕ: Искали да покажат бурното море: ТВ екип в Испания беше отнесен от огромна вълна на живо в ефир (ВИДЕО)