Жалко! Драматичен обрат от 2:0 лиши братя Николови от трофей в Италия

Отборът на българските национали Александър Николов и Симеон Николов пропусна да увенчае добрия си старт на сезона с трофей. Кучине Лубе Чивитанова допусна драматично поражение с обрат срещу Перуджа във финала на турнира за Суперкупата на Италия по волейбол за мъже. Волейболистите на Чивитанова водеха с 2:0 и имаха аванс в третия гейм, но загубиха с 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15) и не успяха да вдигнат трофея. Александър Николов бе най-резултатен в мача с 28 точки, силни изяви имаше и неговият брат Симеон, но усилията им не бяха достатъчни.

Лубе изпусна Суперкупата на Италия

Лубе стартира убедително и взе първите два гейма с 25:21 и 25:22. В третия играчите на Лубе имаха аванс от четири точки при 19:15, но отстъпиха в частта с 22:25, което даде начало на обрата. Опитният тим на Перуджа изравни след 25:22 и взе тайбрека с 15:13. Това бе втори пореден триумф за Перуджа със Суперкупата на страната и общо осми в историята.

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На 1/2-финалите Лубе се справи с Верона. Тимът си осигури място сред финалната двойка след категоричен победата с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19). Братя Николови отново бяха водещи фигури за успеха. Александър бе най-резултатен за победата с 16 точки, а неговият брат Симеон завърши с 5 точки. Иначе Лубе остава непобеден в шампионата, като има пет победи в първите пет кръга от италианската Суперлига.

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