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Белгия унижи и изхвърли Италия от 1/4-финалите на Лигата на нациите! Франция се измъкна срещу Турция

15 ноември 2026, 23:41 часа 533 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Белгия унижи и изхвърли Италия от 1/4-финалите на Лигата на нациите! Франция се измъкна срещу Турция

Националният отбор на Италия ще се бори за оставането си в елита на Лигата на нациите след пореден разочароващ резултат. "Адзурите" допуснаха срамно поражение с 1:4 от Белгия в последния мач от груповата фаза и така останаха на третата позиция в класирането с 10 точки. Междувременно Франция записа заслужен, но труден успех с 2:1 над Турция. По този начин "петлите" завършиха начело в групата с 13 точки, следвани от Белгия с 12.

Франция се помъчи, но пречупи Турция

"Петлите" започнаха по-активно и бързо се настаниха в съперниковата половина. В началните минути Адриен Рабио пропусна отлична възможност да открие резултата. Турция отговори с удар от далечна дистанция на Арда Гюлер, който бе блокиран. Последва неточен изстрел на Раян Шерки и спасяване на Берке Йозер срещу Килиан Мбапе. В средата на полувремето южната ни съседка се справи добре при две опасни атаки на Брадли Баркола. Турският национал на Реал Мадрид направи още един опит да изненада Майк Менян, но и той се оказа неуспешен. Десет минути преди края на първата част Мбапе пропусна сам срещу вратаря. В оставащите минути Йозер отказа и Майкъл Олисе, а съдията отмени гол на Килиан Мбапе заради засада.

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Франция отбор 2026, Майкъл Олисе, Килиан Мбапе и Раян Шерки

Второто полувреме започна със сериозен натиск на Франция, който съвсем скоро даде желания резултат. В 49-а минута "петлите" поведоха след автогол на Емирхан Топчу. Отговорът на Турция не се забави и равенството бе възстановено моменти по-късно. Попадението на Арда Гюлер обаче бе отменено заради засада. Десетина минути преди края Елиът Джуниър Крупи сложи точка на спора с гола си за 2:0. Турция все пак върна едно попадение в последната минута на редовното време, когато Абдюлкерим Бардакчъ оформи крайния резултат.

Белгия спря Италия с разгромна победа

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Междувременно срещата в Брюксел започна ударно, като в началните минути Сене Ламенс се отчете с важни намеси под рамката на Белгия, а Джанлуиджи Донарума на три път спаси "адзурите". Секунди по-късно Италия излезе напред в резултата чрез гол на Франческо Пио Еспозито, който протегна крака и засече топката. Домакините отговориха моментално и само четири минути по-късно Максим де Кайпер изравни резултата. В 22-рата минута белгийците дори стигнаха до пълен обрат, след като Нейтън Нгой се разписа след корнер. Ситуцията се Италия се влоши драстично в 26-а минута, когато Жереми Доку се разписа за 3:1. Ситуацията не се промени през второто полувреме, като домакините направиха аванса си още по-убедителен чрез Диего Морейра в 80-а минута. В добавеното време Еспозито пропусна дузпа за Италия.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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