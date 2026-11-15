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„Той е виновен": Тръмп обвинява Байдън за хаоса с полетите в САЩ

15 ноември 2026, 19:40 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
„Той е виновен": Тръмп обвинява Байдън за хаоса с полетите в САЩ

Администрацията на Байдън „е катастрофа“ за Федералната авиационна администрация (FAA), органът, който контролира въздушния трафик в САЩ. Това написа Доналд Тръмп в своята платформа Truth Social, обвинявайки предшественика си за проблемите, които причиниха близо петчасовото национално приземяване на всички полети в петък поради проблеми с комуникациите, предаде италианската информационна агенция ANSA.

„Всичко, до което се докоснаха, се влоши“, повтори американският президент в първия си директен коментар по въпроса.

Въздушният трафик на САЩ бавно се възстановява

Въздушният трафик в САЩ бавно се възстановява, но прекъсванията продължават и днес, като приблизително 1421 вътрешни полета, пристигащи или заминаващи от САЩ, са отменени днес , което е почти двойно повече от 760-те, очаквани в събота вечер, според данни на FlightAware, платформа, която следи въздушния трафик.

Докато авиокомпаниите се справят със закъсненията, натрупани от близо петчасовото заземяване в цялата страна в петък поради проблеми с комуникациите, администраторът на FAA Брайън Бедфорд заяви вчера, че очаква авиокомпаниите да се върнат към пълна експлоатация до неделя вечерта.

Отменените полети в събота достигнаха 6692, след 9201 в петък.

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Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи очаква пълните полети да се възобновят до понеделник, след близо петчасовото затваряне на самолетите в цялата страна в петък, което принуди авиокомпаниите да се надпреварват с времето за преместване на самолетите и екипажите. ОЩЕ: Причината за спирането на всички полети в САЩ е тривиална

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Доналд Тръмп Полети САЩ Джо Байдън
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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