Руските алпинисти, изкачили Емпайър Стейт Билдинг, ридаят пред съда: Депортация в Русия значи изпращане на фронта

Руските алпинисти Анджела Николау и Иван Кузнецов, които изкачиха Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, са изправени пред депортиране. Те са се надявали да сключат споразумение, с което признават вината си преди гледането на самото дело, но сделката се е провалила.
Двамата изкачиха небостъргача през юли и окачиха черно знаме с надпис "Когато силата на любовта надмине любовта към властта, ще има мир на земята". След това Кузнецов предложи брак на Николау докато бяха на върха на сградата. Всичко това беше заснето на камера.
Сега обаче двамата са обвинени в застрашаване на живота и здравето, умишлено увреждане на имущество и кражба с взлом.
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Обръщайки се към репортери пред съдебната палата, Кузнецов заяви: "Не сме причинили никаква вреда. Не искахме да застрашим никого. Просто искахме да изразим любовта си." Анджела Николау се разплака пред съдебната палата.
Адвокатът на двойката заяви, че екипът му е приел предложението на прокурора, според което, ако алпинистите се признаят за виновни, те ще бъдат защитени от депортиране. Според адвоката обаче, това предложение е било оттеглено в навечерието на изслушването в съда.
Ако двамата бъдат депортирани в Русия, Кузнецов почти сигурно ще бъде изпратен на фронта в Украйна, а Николау вероятно ще се озове в затвора, заяви още адвокатът.
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Empire State Building climbers Ivan Kuznetsov and Angelina Nikolau could face prison time and deportation to Russia if convicted of felony charges after their attorney claims Manhattan prosecutors backed out of an agreed-upon misdemeanor plea deal. However, the Manhattan DA’s office disputes that account, insisting no formal plea offer was ever made. The case has been adjourned until January 28, 2027, for potential grand jury action, leaving both defendants facing an uncertain legal future. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31yDa7— Fox News (@FoxNews) November 12, 2026