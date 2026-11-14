Най-скъпият развод в света: Трите изневери на бившия шеф на Nvidia може да му струват над 70 млрд. долара

Разводът на Дженсън Хуанг, съоснователя и вече бивш изпълнителен директор на Nvidia, може да се окаже най-скъпият в света, струвайки му над 70 милиарда долара. Все още не е ясно дали съпругата му Лори Хуанг ще подаде молба за развод след трите негови изневери, за които стана ясно, но пък е ясно, че ако го направи, тя може да получи цяло състояние.

Семейство Хуанг са женени от 41 години. Запознават се, докато учат електротехника в Държавния университет на Орегон, пише "Билд". И двете им пълнолетни деца работят в Nvidia. Двойката живее в Калифорния, където според законите на щата семейното имущество се разделя по равно, освен ако предварително не е уговорено друго. Разводът би бил астрономически: нетното състояние на Хуанг, според Forbes, въпреки спада на цената на акциите тази седмица, все още е 143 милиарда долара. Теоретично Лори би могла да получи над 70 милиарда долара. Дали обаче има предбрачен договор или други финансови договорености между съпрузите, остава неизвестно.

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Текущият рекорд при бракоразводните дела държи съоснователят на Microsoft Бил Гейтс: бившата му съпруга Мелинда се смята, че е получила приблизително 76 милиарда долара, посочва германският ежедневник. При развода на основателя на Amazon Джеф Безос с бившата му съпруга Макензи Скот пък тя получи акции на стойност 38,3 милиарда долара - 4% от компанията.

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