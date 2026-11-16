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Кой има имен ден днес, 16 ноември 2026 г. Честито!

16 ноември 2026, 5:55 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 16 ноември 2026 г. Честито!

На 16 ноември 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Матей, Матея, Матю и производните им. На този ден почитаме Св. апостол и евангелист Матей. Той бил родом от Капернаум, наричали го още Левий. След Възкресението осем-девет години той написал пръв Евангелие. Проповядвал в Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата в огън бил изгорен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Като издъхвал, мъчителите изповядвали силата Божия и станали християни.

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Пожелания

Нека твоят празник бъде тържество на любовта, приятелството и верността! Бъди честит, щастлив, успешен и нека късметът винаги бъде до теб!

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Честит имен ден! Този ден е специален - бъди специална и ти! Нека този ден ти донесе всичко, за което си мечтала и то винаги да остане в живота ти!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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