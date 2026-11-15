Мечтан старт за Маркус Гиздол в ЦСКА - изравни постижение на Саша Илич, но по по-впечатляващ начин

Началото на престоя на Маркус Гиздол в ЦСКА върви по план. Германският специалист пристигна в Борисовата градина в началото на октомври месец като заместник на Христо Янев, който подаде оставката си няколко седмици по-рано. Гиздол подписа договор със столичния клуб до края на сезона с опцията за удължаване с още една година. Под негово ръководство до този момент "армейците" записаха четири победи, две равенства и две поражения - от Монако и Панатинайкос в Лигата на конференциите.

Впечатляващ рекорд на Маркус Гиздол в първите му срещи начело

Германският тактик записа 10 точки в първите си четири срещи от Първа лига - три победи и направи едно равенство при голова разлика 8:2. Това е най-добрият старт на треньор на ЦСКА от периода на Саша Илич. Преди повече от четири години сърбинът изведе "армейците" до същите резултати в първите си срещи начело - победи срещу Арда (3:0), Черно море (1:0) и Берое (5:1) и равенство с Локомотив София (1:1).

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Постижението на Гиздол е по-впечатляващо, тъй като победите дойдоха срещу Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948. Равенството пък беше срещу Славия при откриването на новия стадион "Българска армия". Друг с подобно постижение бе предшественикът на германеца - Христо Янев. Под негово ръководство тимът спечели 8 точки в първите си четири шампионатни мача в средата на есенния полусезон през миналата година.

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