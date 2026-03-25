25 март 2026, 11:20 часа 605 прочитания 0 коментара
Проучване показва: Тръмп брутално е излъгал американците в предизборната си кампания

Ново проучване на Reuters/Ipsos показва, че рейтингът на американския президент Доналд Тръмп е достигнал поредно дъно, което отразява нарастващото недоволство на обществото от икономическата ситуация и продължаващата война с Иран. Четиридневното проучване, приключило в понеделник (23 март), установи, че само 36% от американците одобряват работата на републиканския държавен глава. Това е рязък спад от 40-те процента, регистрирани само седмица по-рано. Числото отбелязва най-ниския рейтинг на одобрение на Тръмп във втория му мандат в Белия дом. Неодобрение към него посочват 62% от анкетираните.

Въпреки спада подкрепата за Тръмп в Републиканската партия остава относително стабилна, като има само малцинство, изразяващо недоволство от цялостните му политики.

Само 25% одобряват икономическото му управление

Мнението на американците за Тръмп се е влошило значително по отношение на управлението на икономиката и нарастващите разходи за живот. Само 25% от анкетираните одобряват подхода му към разходите, което беше централна тема по време на предизборната му кампания.

Одобрението за икономическото управление на Тръмп е 29%, което е най-ниското ниво и за двата му мандата и е под всяка икономическа оценка, отчетена от предшественика му демократ Джо Байдън. Загрижеността относно инфлацията и разходите на домакинствата продължава да доминира настроенията на избирателите, става ясно от проучването.

То подчертава икономическото въздействие на войната в Иран - цените на бензина в САЩ се повишиха с около един долар на галон, откакто започнаха ударите на Щатите и Израел на 28 февруари. Конфликтът наруши и доставките на петрол от Близкия изток.

Експерти предупреждават, че продължителното покачване на цените на горивата може да отслаби още повече икономиката, като 63% от американците вече определят икономическата обстановка за „донякъде слаба“ (нестабилна) или „много слаба“.

Едва 35% са "за" ударите срещу Иран

Общественото мнение по отношение на война с Иран става все по-негативно. Според проучването на Reuters/Ipsos само 35% от американците одобряват ударите на САЩ срещу Иран, което е спад от 37% през предходната седмица. Общо 61% не ги одобряват.

Освен това 46% от анкетираните смятат, че войната ще направи САЩ по-малко сигурни в дългосрочен план - в сравнение с едва 26%, които смятат, че тя ще подобри националната сигурност.

Анализатори казват, че резултатите подчертават нарастващите политически предизвикателства пред Тръмп. Въпреки че популярността му е спаднала, това все пак не се е превърнало в решаващо предимство за демократите.

Все пак американците имат повече доверие на Републиканската партия за икономиката

Според проучването 38% от регистрираните избиратели имат повече доверие в републиканците по отношение на икономиката в сравнение с 34% за демократите.

Републиканците водят и по въпросите за имиграцията и престъпността, докато демократите имат предимство по отношение на здравеопазването и правата на жените.

През ноември тази година в САЩ предстоят междинни избори за Конгрес.

Националното онлайн проучване, проведено от Reuters/Ipsos сред 1272 пълнолетни американци, е със статистическа грешка от около 3 процентни пункта.

Димитър Радев Отговорен редактор
