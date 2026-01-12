Руските ПВО във Венецуела дори не са били свързани с радари: Ето защо САЩ влязоха в страната като у дома си

Защо американските сили не срещнаха съпротива при изненадващата си нощта операция във Венецуела на 3 януари и конкретно защо в небето над Каракас не се задействаха руските противовъздушни системи? Разследване на журналисти от "Ню Йорк Таймс" с помощта на експерти, са показали, че системите, които Венецуела е закупила от Русия, всъщност не са били в експлоатация.

Венецуела е започнала да се снабдява със системи С-300 и "Бук-М2" още от 2009 г. по времето на президента Уго Чавес, който бе определил това като начин за възпиране на потенциална американска агресия. Но и към настоящия момент тези системи дори не са били свързани с радари, сатва ясно от последните данни.

Някои компоненти на системите пък са били на склад по време на удара.

Венецуела е имала проблеми с обслужването на системите си за противовъздушна отбрана – за тях са липсвали резервни части, които Русия не е имала възможност да осигурява, тъй като самата тя се е нуждаела от тях от началото на войната срещу Украйна. Отделно венецуелските военни не са били преминали нужното обучение как да работят със системите за ПВО липсвали са и руски специалисти.

Всичко това е оставило въздушното пространство на Венецуела уязвимо за атаки, сочат събраните данни на изданието от анализ на снимки, видеа и сателитни изображения, както и проведените разговори с американски служители и експерти.

