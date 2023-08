Расте броят на жертвите на пожара на Хаваите (ВИДЕО)

ОЩЕ: "Лахайна вече я няма". Бедствието на Хаваите



Броят на потвърдените жертви при пожара на Мауи вече е по-голям, отколкото този при вълните цунами, отнели през 1961 г. живота на 61 човека на най-големия остров от архипелага - Хавай.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb

Огънят, който се разпространил много бързо и изненадал много местни жители, унищожи почти напълно историческия град Лахайна - столицата на Хавайското кралство през 19-и век.

Малко по-рано губернаторът на американския щат Хавай Джош Грийн съобщи по телевизия CNN, че е потвърдена гибелта на 59 души. "Всички те са загинали при опит да избягат от огъня, а не вътре в сгради", обърна внимание той.

Грийн предупреди, че при това положение броят на жертвите "без съмнение" ще продължи да нараства, тъй като изпепелените здания тепърва ще бъдат претърсени.

The death toll rose to 67 on Friday, following wildfires that ripped through the island of Maui.#Lahaina #Hawaii #Hawaiifires #Fire #MauiStrong #Mauifires #lahainafire pic.twitter.com/77DPt1eSs4