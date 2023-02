Разлив на азотна киселина от камион затвори междущатска магистрала (ВИДЕО)

Департаментът по обществена безопасност на Аризона призова жителите наблизо да останат по домовете си.

Противопожарната служба в Тусон каза, че помага за „контрола на инцидентите с опасни материали“ на мястото на катастрофата.

Не се съобщава за други участници в катастрофата, нито причината за инцидента или обхватът на разлива.

