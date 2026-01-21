Разрушителят Тръмп критикува Европа в Давос с думите "Светът се разрушава" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп едва бе започнал речта си на Световния икономически форум в Давос на 21 януари - и първата му критика срещу Европа не закъсня. Той заяви, че континентът „не върви в правилната посока“. След като изброи предполагаемите постижения на своята администрация, републиканецът каза пред аудиторията: "Местата, от които идвате, могат да се справят много по-добре, ако следват нашия пример, защото някои места в Европа вече дори не могат да бъдат разпознати".

Още: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)

"Обичам Европа и искам да я видя да се развива добре, но тя не върви в правилната посока", добави президентът на САЩ, без да уточнява в кое Старият континент не се справя.

Освен това той заяви, че „във Вашингтон и европейските столици се е наложило общоприетото мнение“, че икономиката може да расте само чрез „непрекъснато увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен чуждестранен внос“.

Снимка: Getty Images

Тръмп заключи: „Резултатът беше рекорден бюджетен и търговски дефицит и нарастващ суверенен дефицит, предизвикан от най-голямата вълна на масова миграция в историята на човечеството".

Още: Тръмп кацна в Давос: Но главните действащи лица в конфликтите, които ще обсъжда, ги няма (СНИМКИ)

Тръмп: "Светът се разрушава пред очите ни". Но от кого?

"Много части от нашия свят се разрушават пред очите ни", беше друга знакова реплика на президент, който опитва да вбие клин в международния ред, основан на правила, стремейки се да придобие контрол над чужда територия. Става въпрос за Гренландия, която е част от Кралство Дания, но републиканецът я вижда като важна зона за американската национална сигурност и иска да я купи, заплашвайки с мита основни свои съюзници, които го спират.

Тръмп сега изключи военна намеса за придобиване на най-големия остров на Земята.

"Лидерите дори не разбират какво се случва, а тези, които разбират, не правят нищо по въпроса", добави той във връзка с "разрушаващия се свят", цитиран от Sky News.

Тръмп разкритикува Великобритания

Доналд Тръмп насочи вниманието си и към Обединеното кралство, което, по думите му, "произвежда само една трета от общата енергия от всички източници, която е произвеждало през 1999 г.“. Без да коментира опитите за устойчиво развитие, критиката си той допълни с думите: "Помислете за това. Една трета, а те се намират на брега на Северно море, едно от най-големите находища в света, но не го използват. Това е една от причините, поради които енергията им е достигнала катастрофално ниски нива с еднакво високи цени".

Тръмп искал "Европа да се справя чудесно", както и Обединеното кралство, но „те не използват... един от най-големите енергийни източници в света“.

Той също така съобщи, че е подписал заповед за одобрение на „много нови ядрени реактори“. „Залагаме силно на ядрената енергия - аз не бях голям фен, защото не ми харесваше рискът, опасността. Напредъкът, който са постигнали в областта на ядрената енергия, е невероятен, а напредъкът в областта на безопасността е невероятен", каза републиканецът и допълни, че тази енергия била на "добри цени".

Още: След "майната ти" от залата на ЕП: И Макрон втвърди тона към Тръмп (ВИДЕО)