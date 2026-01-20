Оставката на Румен Радев:

След "майната ти" от залата на ЕП: И Макрон втвърди тона към Тръмп (ВИДЕО)

"Предпочитаме уважението пред заплахите. Предпочитаме науката пред политиканстването. И предпочитаме върховенството на правото пред бруталността". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в реч на световния икономически форум в Давос. Думите са знакови – и е ясно, че на първо място касаят американския президент Доналд Тръмп.

Френският президент напомни, че предвидимостта е нещо, което е в основата на добрия живот. "Имаме нужда от повече растеж и повече стабилност на този свят", каза Макрон и увери, че "сте добре дошли в Европа и във Франция":

По-рано днес, датският евродепутат Андерс Вистисен директно заяви по адрес на Тръмп, че Гренландия не е за продан и го каза така: „Нека ви го кажа на език, който разбирате – майната ви“. Моментално Вистисен беше прекъснат от водещия заседанието в пленарна зала на Европейския парламент заради непристойния език, не заради политическата позиция – ОЩЕ: Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)

