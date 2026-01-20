След "майната ти" от залата на ЕП: И Макрон втвърди тона към Тръмп (ВИДЕО)

"Предпочитаме уважението пред заплахите. Предпочитаме науката пред политиканстването. И предпочитаме върховенството на правото пред бруталността". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в реч на световния икономически форум в Давос. Думите са знакови – и е ясно, че на първо място касаят американския президент Доналд Тръмп.
Още: САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон
Френският президент напомни, че предвидимостта е нещо, което е в основата на добрия живот. "Имаме нужда от повече растеж и повече стабилност на този свят", каза Макрон и увери, че "сте добре дошли в Европа и във Франция":
At Davos, Macron Says EU Should Choose “Respect Over Bullies”— NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026
French President Emmanuel Macron arrived at the Davos Congress Centre on January 20 to address the World Economic Forum.
Speaking in Davos, Macron said the EU should not bend to “the law of the strongest,” calling it… https://t.co/lgZaIqY7OH pic.twitter.com/9l71JcwmkH
По-рано днес, датският евродепутат Андерс Вистисен директно заяви по адрес на Тръмп, че Гренландия не е за продан и го каза така: „Нека ви го кажа на език, който разбирате – майната ви“. Моментално Вистисен беше прекъснат от водещия заседанието в пленарна зала на Европейския парламент заради непристойния език, не заради политическата позиция – ОЩЕ: Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)
“I’ll say it in your language, President Trump — fuck off”— NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026
Danish MEP Anders Vistisen commented on the situation around Greenland, choosing to address Donald Trump in what he said was a language Trump would understand.
He didn’t get far. The speaker immediately cut him off,… pic.twitter.com/mUA1DsljdQ