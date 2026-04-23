23 април 2026, 13:56 часа 635 прочитания 0 коментара
Русия е получила покана да участва на най-високо равнище в предстоящата среща на върха на Г-20 в САЩ, съобщи руското външно министерство на 23 април. Москва ще потвърди кой ще я представлява на събитието, когато датата наближи, заяви пред журналисти в централата на ООН заместник-министърът на външните работи Александър Панкин. „Един Бог знае какво ще се случи дотогава“, каза той. Лидери и висши длъжностни лица от водещите световни икономики ще се съберат в Маями за срещата на Г-20 на 14–15 декември 2026 г.

Въпреки че Русия е част от групата, диктаторът Владимир Путин не е присъствал на годишния форум от срещата в Осака (Япония) през 2019 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви през септември миналата година, че би се радвал да е домакин както на Путин, така и на китайския президент Си Дзинпин на събитието.

Припомняме, че Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца, но САЩ не са страна по Римския статут - основополагащия документ на съда, т.е. не признават неговата юрисдикция.

Срещата на върха на Г-20 в Маями, която ще се състои в голф клуба „Тръмп Нешънъл Дорал“, ще се фокусира върху „отключването на икономическия просперитет чрез премахване на тежките регулации, осигуряване на достъпна енергия и въвеждане на нови технологии“, заяви американският президент.

Отношенията САЩ-Русия

Отношенията между САЩ и Русия се затоплиха, откакто Тръмп се върна на поста си в Белия дом, като Вашингтон се намеси в усилията за прекратяване на войната на Москва в Украйна. Щатите и Руската федерация дори проучват възможности за бизнес сътрудничество.

Тръмп беше домакин на Путин на среща на високо равнище в Аляска през август 2025 г., но тя не доведе до пробив към мирно споразумение в Украйна - досега диктаторът отказва да предприеме каквато и да е стъпка към справедлив мир.

Димитър Радев
