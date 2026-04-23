Русия е получила покана да участва на най-високо равнище в предстоящата среща на върха на Г-20 в САЩ, съобщи руското външно министерство на 23 април. Москва ще потвърди кой ще я представлява на събитието, когато датата наближи, заяви пред журналисти в централата на ООН заместник-министърът на външните работи Александър Панкин. „Един Бог знае какво ще се случи дотогава“, каза той. Лидери и висши длъжностни лица от водещите световни икономики ще се съберат в Маями за срещата на Г-20 на 14–15 декември 2026 г.

Въпреки че Русия е част от групата, диктаторът Владимир Путин не е присъствал на годишния форум от срещата в Осака (Япония) през 2019 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви през септември миналата година, че би се радвал да е домакин както на Путин, така и на китайския президент Си Дзинпин на събитието.

Още: Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград

Припомняме, че Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца, но САЩ не са страна по Римския статут - основополагащия документ на съда, т.е. не признават неговата юрисдикция.

⚡️ 🤢 Russia says it has received an invitation to the G20 summit in the US



Deputy Foreign Minister Alexander Pankin said Moscow has been invited to attend “at the highest level,” but a final decision will be made closer to the date.



Срещата на върха на Г-20 в Маями, която ще се състои в голф клуба „Тръмп Нешънъл Дорал“, ще се фокусира върху „отключването на икономическия просперитет чрез премахване на тежките регулации, осигуряване на достъпна енергия и въвеждане на нови технологии“, заяви американският президент.

Отношенията САЩ-Русия

Отношенията между САЩ и Русия се затоплиха, откакто Тръмп се върна на поста си в Белия дом, като Вашингтон се намеси в усилията за прекратяване на войната на Москва в Украйна. Щатите и Руската федерация дори проучват възможности за бизнес сътрудничество.

Още: Няма пари за заплати: Русия планира масови съкращения

Тръмп беше домакин на Путин на среща на високо равнище в Аляска през август 2025 г., но тя не доведе до пробив към мирно споразумение в Украйна - досега диктаторът отказва да предприеме каквато и да е стъпка към справедлив мир.