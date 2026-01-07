Русия предизвиква САЩ с подводница заради санкциониран танкер

Русия е изпратила подводница и други военноморски сили, за да ескортират празен петролен танкер, който се превърна в нова гореща точка в отношенията между Вашингтон и Москва. Информацията е на американски официален представител, цитиран от The Wall Street Journal. Танкерът, известен като Bella 1, се опитва да избегне американската блокада на санкционирани петролни плавателни съдове близо до Венецуела от повече от две седмици. Корабът не успя да акостира в южноамериканската страна и да бъде натоварен с петрол.

Как корабът изведнъж стана руски?

Въпреки че е празен, американската брегова охрана го преследва в Атлантическия океан, в опит да се справи с флота от танкери, които превозват незаконно петрол по целия свят, включително нефт от черния пазар, продаван от Русия. Става въпрос за т.нар. сенчест флот на Москва.

Екипажът на кораба отблъсна опитите на САЩ да се качат на борда през декември и отплава в Атлантическия океан. Докато бреговата охрана го преследваше, екипажът набързо нарисува руско знаме на борда, промени името му на Marinera ("Маринера") и прехвърли регистрацията му в Русия.

Русия е загрижена от конфискациите на танкери, които превозват незаконно петрола ѝ по целия свят и захранват икономиката ѝ, а оттам и военната машина на диктатора Владимир Путин. Москва е предприела необичайната стъпка да позволи на танкера да се регистрира в Русия без инспекция или други формалности, казват експерти.

Снимка: Russia Military

Ескалация на напрежението

Русия е поискала от САЩ да спре преследването на кораба, посочват трима други американски официални представители. Във вторник руското външно министерство заяви, че следи „с тревога” ситуацията около плавателния съд, предаде държавната информационна агенция РИА.

Южното командване на американските въоръжени сили заяви във вторник в социалните мрежи, че е готово да „се противопостави на санкционираните кораби и участници, преминаващи през този регион“.

Бреговата охрана продължава да следи кораба в Атлантическия океан, където позиционирането му в момента е на около 300 мили (480 км) южно от Исландия - към Северно море.

Контролираната от руската държава Russia Today публикува видео, очевидно заснето от палубата на петролния танкер, на което се вижда кораб на бреговата охрана на САЩ, който следи плавателния съд. В отделен пост в социалните мрежи медията заяви, че САЩ се опитват да пресекат пътя на танкера, който се е насочил към Мурманск, въпреки „ясния му граждански статут“.

Руският "сенчест флот" и проблемите за САЩ след преименуването на танкера

САЩ вече са задържали два много големи танкера за суров нефт, Skipper и Centuries, които са част от флота, транспортиращ незаконно нефт. Официални лица заявиха, че може да последват и други конфискации.

Нападението на Русия над Украйна и последвалите санкции от страна на Запада предизвикаха бързо разрастване на глобалния "сенчест флот" - армада от над 1000 танкера с неясна собственост и без западни застраховки. Корабите прикриват ролята си в транспортирането на петрол, като използват измамни тактики - например изключване на радиосигнала си, за да скрият движенията си, и прехвърляне на товара на други кораби в слабо контролирани води. Повечето от тези танкери са на възраст над 15 години, което поражда опасения от големи разливи и повреди.

В момента, в който САЩ започнаха да преследват танкера, Bella 1 беше кораб без държавна принадлежност, плаващ под фалшив флаг и подлежащ на съдебен запор, твърди Белият дом. САЩ наложиха санкции на Bella 1 заради това, че е превозвал ирански петрол от черния пазар от името на определени от САЩ терористични организации, свързани с Техеран.

Снимка: Getty Images

Новата руска регистрация на кораба сега усложнява правната обосновка на САЩ за качването на американската брегова охрана на борда, казват експерти. „След като бъде законно регистриран, той получава защитата на флага“ съгласно международното право, казва пенсионираният контраадмирал Фред Кени, бивш директор по правни въпроси и външни отношения в Международната морска организация. „Това не е с обратна сила, не може да се каже, че преди две седмици е бил без държавност, затова сега ще кажем, че е без държавност", уточни той, цитиран от WSJ.

Експерти твърдят, че действие на САЩ за насилствено качване на борда на кораба може да отвори вратата за ответни мерки от страна на Русия и нейни съюзници като Иран.

„Ще се намеси ли Русия и ще защитава ли редовно „сенчестия флот“? Това би подкопало аргумента, че те имат легитимни връзки с корабите“, казва Уилям Баумгартнер, който е бивш главен военен прокурор и главен съветник на бреговата охрана. Москва отрича всякаква връзка с т.нар. флот в сянка.

