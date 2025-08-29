САЩ депортираха десетки руснаци за един ден - биха ги и в Египет, и в Москва

Американските власти са депортирали между 30 и 60 руски граждани в рамките на един ден в средата на тази седмица, съобщи в петък (29 август) пред независимата медия "Агентство" Дмитрий Валуев - президент на неправителствената организация "Руска Америка за демокрация в Русия". Масовото депортиране е станало в сряда. Руснаците първо са били откарани със самолет до Египет, където са били посрещнати от членове на местните служби, а после са били качени на полет до летище "Домодедово" в Москва.

Някои от руснаците са се опитали да променят полетите си, но са били подложени на бой от египетските сили за сигурност, разкри Валуев.

Защо САЩ са депортирали руснаците?

Руснаците, депортирани от САЩ, са били или в имиграционни затвори, очакващи депортиране, или са загубили правото си на убежище, или са решили да напуснат САЩ, без да чакат решението на съда.

Правозащитникът добавя, че някои от депортираните се страхуват от политическо преследване в Русия.

Снимка: iStock

"Агентство" съобщи, че сред изгонените от САЩ е и бивш военнослужещ, който е бил обвинен в дезертьорство в родната си страна и е подал молба за убежище в САЩ, но е бил отхвърлен.

Един е задържан, други са пуснати под гаранция

Пътниците, които са летели от Египет до Москва, са били подложени на дълги разпити на руската граница, каза Валуев. Най-малко един човек е бил задържан, а няколко други са били освободени под гаранция, каза той.

Владимир Осечкин, основател на правозащитната организация Gulagu.net, пръв обърна внимание на масовото депортиране в четвъртък. Той също заяви, че руснаците са преминали през система за "филтриране" в Москва, където са били разпитвани в продължение на няколко часа. Някои от тях са бити, каза той.

Това е втората масова депортация на руснаци от САЩ през лятото. През юни американските власти депортираха около 40 души в Русия.

