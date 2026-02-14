САЩ добавиха една от най-големите китайски компании в специален списък

САЩ планират да добавят Alibaba и други китайски компании към списък с фирми, за които се твърди, че подкрепят китайските военни, съобщи Reuters. Засега не се планират директни санкции, но ходът би ограничил достъпа на тези компании до договори с Пентагона. Решението се разглежда и като сигнал към американските доставчици и би могло да предизвика недоволство в Китай, въпреки настоящото търговско примирие, отбелязва агенцията.

Китайската заплаха

Припомняме, че след като вече взе на прицел Канада заради търговска сделка с Китай, Тръмп погледна по-сериозно и към Великобритания. Причината – британският премиер Киър Стармър също отиде на посещение в Китай. "Много е опасно за тях и дори по-опасно за Канада да влиза в търговски отношения с Китай. Справят се много лошо. Не може Китай да е отговорът. Първото, което Китай ще направи, е да каже на Канада да спре да играе хокей. На Канада няма да ѝ хареса", каза Тръмп.

Мита

Междувременно, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която ще бъдат налагани мита на всички държави, които внасят петрол в Куба. Според Financial Times, Куба има резерви от петрол за само 15-20 дни. Самият Тръмп настоя: "Не мисля, че Куба ще оцелее" и то след изричен въпрос дали се опитва да унищожи Куба, на което той отговори: "Не знам".

