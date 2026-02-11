САЩ обмислят нови санкции срещу "Хизбула"

Държавният департамент на САЩ обяви нови санкции срещу членове на "Хизбула", които обвинява, че продължават "да експлоатират неформалния финансов сектор на Ливан", за да генерират приходи за подкрепяната от Иран терористична група, предаде "Ройтерс". Американското министерство на финансите заявява, че санкциите ще се отнасят за компанията за обмен на злато Jood SARL, както и за руския гражданин Андрей Викторович Борисов, ливанския гражданин Мохамед Наиф Магед и няколко корабни компании. Още: САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)

Натиск срещу режима в Иран

Снимка: Getty images

"Тези лица са подкрепяли схеми за заобикаляне на санкциите, в които са участвали контролираната от "Хизбула" финансова институция Al-Qard Al-Hassan (AQAH) и член на финансовия екип на "Хизбула" в Иран", се добавя в изявлението на Държавния департамент.

Мярката е част от "правителствената политика на максимален натиск срещу режима в Иран и неговите терористични представители" на американския президент Доналд Тръмп, се добавя в изявлението. Финансовият министър Скот Бесент заявява, че "Хизбула" "е заплаха за мира и стабилността в Близкия изток" и че САЩ "ще работят за изключването на тези терористи от глобалната финансова система, за да дадат на Ливан шанс да бъде отново мирен и проспериращ".

