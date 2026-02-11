Пенсионната реформа влиза в НС: Какво се променя?

Пенсионната реформа влиза на първо четене в пленарната зала на Народното събрание, предаде bTV. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на Комисията по труда и социалната политика с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър. Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд. Още: Уточнение за пенсионната реформа: За разлика от първата, втората пенсия не "изгаря" при смърт

До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.

Уточнение за пенсионната реформа

Снимка: iStock

Още: КТ "Подкрепа" против пенсионните мултифондове: Рискът ще е за вас, печалбата - за тях

След като социалната комисия в НС прие на първо чтене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделянето на втория стълб на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, експерти побързаха да опровергаят най-честите страхове на хората, свързани с промените.

Настоящата реформа има за основна цел осигурените лица сами да избират инвестиционната стратегия за парите си, което им дава възможност за постигане на по-висока доходност.

Подходът към различните подфондове ще се базира на възрастта и склонността за поемане на инвестиционен риск на работещите.

На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от 3 години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.

Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Според бившия социален министър това е справедливо, тъй като дружествата ще печелят, само ако донесат реална печалба на осигурените лица.

Още: Преди обсъжданията: Какви са промените във втория пенсионен стълб