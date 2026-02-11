Украйна пак подпали рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, Русия уби 3 бебета с дрон (ВИДЕО)

Серията въздушни атаки в рамките на войната в Украйна продължава без почивка, като тази нощ и украинците отговориха по-сериозно на руския терор. Всъщност украинските дронове започнаха да тормозят Русия още в светлата част на 10 февруари - само за периода от 20:00 часа до 23:00 часа по данни на руското военно министерство са свалени 48 далекобойни дрона, като 17 над Ростовска област, по 10 - над Краснодарския край и Белгородска област и 7 над акваторията на Азовско море.

Но не само - 11 дрона са свалени в периода 18:00 часа - 20:00 часа, като пак най-много в тази порция - 7 - са свалени над акваторията на Азовско море. А между 16:00 - 18:00 са свалени 33 дрона, като пак 16 са свалени над Краснодарския край, още 12 - над Белгородска област. И между 14:00 - 16:00, са свалени 44 дрона - 19 над акваторията на Азовско море, още 12 - над Крим.

Какви са известните дотук поражения? Пак е ударена рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област. Тя преработва по 15 млн. тона суров петрол годишно, когато може да работи нормално. Това е общо деветата дотук известна въздушна атака срещу предприятието. Атаката косвено е потвърдена и от губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров - той признава в своя официален канал в Телеграм, че е извършена атака с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура на областта, избухнал бил и пожар "във фабрика в южната част на Волгоград". Геолокализирани кадри, публикувани от ASTRA, сочат пожар точно в рафинерията. Бочаров добавя, че дрон се разбил и на територията на детска градина "Ягодка", имало и щети в апартамент в жилищна сграда на улица. "Карбишев" 75.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също даде отчет какво се е случило в управляваната от него област. "Снощи и през нощта Ростовска област беше подложена на масирана въздушна атака. Дронове бяха свалени в 12 населени места и общини. Атаката беше насочена към районите Милеровски, Верхнедонской, Тарасовски, Кашарски, Каменски, Белокалитвински, Шолоховски, Чертковски и Морозовски, както и към градовете Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтински. Няма пострадали. Не се наложи евакуация", казва Слюсар и признава, че имало проблем с "отломки от дрон" до мост на река Болшая Каменка.

Руски удари в Украйна

Междувременно, в Харковска област руснаците са ударили поредна жилищна сграда - къща в градчето Богодухов. Загинали са четирима души, още двама са ранени - информацията е на украинската спешна служба. Пожар е избухнал на площ от 60 квадратни метра. Спасители извадиха телата на четирима жертви от развалините: 34-годишен мъж и три деца (две едногодишни момчета и едно двугодишно момиче). Още двама души са ранени, включително 35-годишна бременна жена. Военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов казва в канала си в Телеграм, че загиналият мъж е баща на децата. Ранена е и 74-годишна жена, пак във въпросната къща.

В Запорожка област руският обстрел рани двама души и нанесе щети, които спряха тока на 11 000 абоната, съобщава в официалния си канал в Телеграм Иван Федоров, ръководител на военновременната администрация на областта. Рано сутринта, след 5:00 часа Русия е бомбардирала и с авиобомби.

