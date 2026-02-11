Масова стрелба в училище в Канада с много жертви (СНИМКИ)

Стрелба в гимназия с много жертви в западната провинция Британска Колумбия. За тежкия инцидент съобщи Канадската полиция. Тя потвърди за ситуация с "активен стрелец" в училище в градчето Тъмблър Ридж. Жителите на селището с население от около 2400 души бяха призовани да не излизат от вкъщи. Нападателят е застрелял общо девет души, а след това се е самоубил. Така общият брой на загиналите е 10.

🚨 At least 10 dead and 30 injured after someone wearing a dress opened fire at Tumbler Ridge Secondary School in Canada pic.twitter.com/qTWDgEDFpQ — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 11, 2026

Извършителят на атаката застрелял 7 души в гимназия. Над 25 човека са ранени, двама от които са с опасност за живота. Нападателят бил открит мъртъв, като вероятно се е самоубил.

Смята се, че преди това той е убил още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани. Канадският премиер Марк Карни потвърди, че тази версия изглежда най-вероятна.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала.

Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост.