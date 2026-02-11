Bloomberg: Реджеп Ердоган готви сина си за президент

В Турция се обсъжда възможността синът на действащия президент Реджеп Тайип Ердоган да стане негов приемник, съобщиха източници на Bloomberg. Темата за предаването на властта в Турция все по-често се обсъжда зад затворени врати сред членовете на управляващата партия Партия на справедливостта и развитието, разказаха вътрешни източници. Още: Бъдещият президент на Турция - пак с фамилия Ердоган? Битката за наследник започна

Реджеп Ердоган, съгласно турските закони, ще трябва да напусне поста си през 2028 г. Ердоган ще може да се кандидатира отново за този пост, ако парламентът насрочи предсрочни избори преди изтичането на настоящия му мандат или ако в конституцията бъдат внесени изменения, които му позволяват да се кандидатира отново след малко повече от две години.

Ердоган иска да остане на власт и след края на мандата му

Въпреки това, семейството му и ръководството на ПСР са заинтересовани Ердоган да остане на власт още пет години след изтичането на мандата му, съобщиха източници, за да подготвят почвата за постепенното прехвърляне на властта на сина му.

Bloomberg определя вътрешнополитическата и международната обстановка "благоприятна" за този преход на властта, въпреки че той определено не е гарантиран.

Ердоган управлява страната от 2014 г., а преди това е бил министър-председател (от 2003 г.). На изборите през 2023 г. той спечели с 52,18% от гласовете във втория тур. Президентският мандат в Турция е пет години, а държавният глава може да заема този пост не повече от два пъти поред. Изключение могат да бъдат предсрочните избори. През 2018 г. Ердоган спечели такива избори, затова успя да бъде избран през 2023 г.

Следващите избори за президент на Турция трябва да се проведат през 2028 г.

Друг възможен наследник на Ердоган по-рано бе посочен Селчук Байрактар - съсобственик, председател на съвета на директорите и технически директор на компанията-производител на дронове Baykar - и зет на турския президент. The Wall Street Journal го определи през 2024 г. като един от най-популярните обществени дейци в Турция, когото експертите смятат за кандидат за поста президент на страната.

The Economist, от своя страна, посочи четирима кандидати за поста на наследник на Ердоган. Освен Билал Ердоган и Селчук Байрактар, бяха посочени министърът на външните работи на страната Хакан Фидан и бившият министър на външните работи Сулейман Сойлу.

