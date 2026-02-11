Сърбия с най-високи нива на корупция в Западните Балкани според нов доклад

Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е позицията на Сърбия според Индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., изготвен от неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл". От възможни сто точки Сърбия има 33, което я поставя на 116-о място от 182 държави и територии в света. Резултатът е с девет точки под средния за света и с 29 точки по-нисък от средния за Европейския съюз. Това е най-лошият резултат за Сърбия през последните двадесет години.

Според данните позицията на Сърбия е с 45 места по-лоша от най-доброто ѝ класиране преди десет години, а за първи път тази година тя е оценена и най-зле сред страните от Западните Балкани.

Корупцията на Балканите

Данните за корупция за 2025 г. поставят Сърбия за първи път в по-неблагоприятно положение от Босна и Херцеговина (34 точки), а в цяла Европа само Беларус (31 точки ), Турция (31 точки ) и Русия (22 точки ) имат по-слаби показатели от нея, пише в. "Данас".

Според оценката на „Трансперънси интернешънъл“ „в няколко страни от Западните Балкани недостатъчните съдебни действия са една от основните пречки за успешната борба с корупцията, докато съдиите и прокурорите въпреки това стават обект на атаки от представители на правителството“.

В тази връзка Неманя Ненадич от "Трансперанси Сърбия" коментира пред "Инсайдер" развития във връзка с Прокуратурата за организирана престъпност след разследване на предполагаеми злоупотреби от членове на сръбското правителството и по-конкретно срещу министъра на културата Никола Селакович, обвинен във фалшифициране на документи по делото по казуса с Генералния щаб на някогашната югоармия.

Глобалният списък в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. е оглавен от Дания (89) и Финландия (88), докато Сомалия (9) и Южен Судан (9) са на дъното на класацията.

Класацията на „Трансперънси интернешънъл“ измерва възприятието за съществуваща корупция в публичния сектор в 182 държави и територии чрез обединяване на данни от 13 независими източника. Класацията се изготвя чрез присъждане на точки от 0 до 100, където 100 е „без корупция“.