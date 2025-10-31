САЩ ограничават значително приема на бежанци, дават приоритет на белите южноафриканци

САЩ обявиха, че ще намалят значително броя на бежанците, които са готови да приемат ежегодно, до исторически ниски нива, като ще дадат приоритет на бели южноафриканци, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В голям обрат на десетилетната традиция за прием на бежанци, САЩ определиха броя на хората, които ще получат бежански статут тази година, на около 7 500 души, в сравнение с около 100 000 по време на управлението на бившия президент демократ Джо Байдън.

ОЩЕ: Тръмп забърка расов скандал: Даде бежански статут на бели южноафриканци (ВИДЕО)

Огромна част от тях ще бъдат от африканерското малцинство – наследниците на първите европейски заселници в Южна Африка, става ясно от документ на Белия дом.

"Броят на приетите ще бъде разделен между африканерите от Южна Африка и други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в техните съответни страни на произход", се посочва в текста с дата 30 септември.

Президентът републиканец Доналд Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

ОЩЕ: Украинските бежанци остават в САЩ до края на войната? Отговорът на Тръмп (ВИДЕО)

През май около 50 от тях бяха посрещнати в САЩ като бежанци – инициатива, на която Претория остро се противопостави.