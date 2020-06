САЩ преговаря за нов ядрен договор с Русия, притиска и Китай да се включи чрез провокация

САЩ и Русия са се договорили да проведат нова среща по стратегическата стабилност. Това съобщи специалният представител на президента на САЩ за контрол на оръжията Маршал Билингсли.

U.S. seeks wider nuclear arms deal in talks with Russia this summer https://t.co/xSgkMCvbYR pic.twitter.com/OeQ0hHb8sn — Reuters (@Reuters) June 23, 2020

This is not a real photo from the talks: as Kommersant learned the Russian delegation objected to Chinese flags in the absence of Chinese, so the US made this pic and then removed ALL flags before the meeting started https://t.co/ZetZOiURUt https://t.co/DYaE5e7JUN — Elena Chernenko (@ElenaChernenko) June 22, 2020

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

руската делегация във Виена е изразила възраженията си срещу поставянето на китайските флагове без присъствието на Китай

No Chinese delegation, no Chinese flags. Photo by @mission_rf pic.twitter.com/FjwDCx9vLE — Elena Chernenko (@ElenaChernenko) June 22, 2020

Тя ще се състои във Виена възможно най-скоро, вероятно в края на юли или началото на август, предаде Reuters.Билингсли съобщи още, че, а не само стратегическите. Разработва се възможността за бъдещо тристранно или многостранно споразумение за контрол на оръжията . Билингсли не изключи удължаването на СТАРТ-3, но отбеляза необходимостта от напредък чрез нов договор.Същевременно, от американска страна публикуваха нагласена снимка с китайски флагчета пред празни столове в началото на ядрени преговори във Виена катопише руският вестник "Комерсант", цитиран от "Политико"Билингсли публикува снимка в Twitter с китайските флагчета и написа, че Китай не се е появил на срещата.Диалогът за неразпространението на ядрени оръжия беше прекратен за най-малко година и половина.Според "Комерсант". Руският посланик в Австрия публикува снимка от залата след началото на преговорите, която показва само имената и бутилки с вода до участниците. Но вестникът отбелязва, че преди руската делегация да пристигне американците поставили флаговете пред празните столове и направили снимка.Нов СТАРТ (Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия) ограничава разгърнатите ядрени бойни глави на САЩ и Русия до 1550.Ядреният арсенал на Китай бързо се разширява, но все още е много малък в сравнение с тези на САЩ и Русия. Към момента Русия има 6375 ядрени бойни глави, включително и неразгърнатите, а САЩ - 5800. Китай е третата държава в света с 320 бойни глави. Тръмп обяви, че изтегля САЩ от Договора "Открито небе". Той изтегли САЩ и от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обхват от 1987 г. и ядрената сделка на бившия президент Барак Обама с Иран.