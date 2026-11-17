Неизвестни лица са откраднали камбана с тегло над 130 килограма от камбанарията на църквата “Свещено Сърце“ в канадската провинция Манитоба. “В момента не е известно как и кога камбаната е била свалена от кулата“, съобщи полицията. “Изчезването е все още донякъде загадка“, каза полицайка пред Cи Би Си, цитирана от БГНЕС. Тя добави, че камбаната е уникална. Тя принадлежи на малка, доста отдалечена църква в селски район на Канада, която сега се използва само за специални поводи. Изображенията показват повреди по дървената камбанария на украинската католическа църква. Камбаната е изработена от месинг и има някои богато украсени декорации, каза полицайката. Още: Трябват 1 милион лева за спасението на камбанарията на Шипченския манастир

Но не външният ѝ вид, а по-скоро материалът, от който е изработена, може да е привлякъл крадците. Разследващите смятат, че някой може да се опита да ги продаде като скрап, посочва Си Би Си. “Всъщност се свързахме с всички компании за скрап и рециклиране в района“, каза полицайката пред телевизионния оператор. Според Историческото дружество на Манитоба, камбанарията е била внесена от Швейцария в Канада през 1906 г. Камбаната също е дошла от Швейцария и е била доставена по същото време. Още: Съд забрани на църковна камбана в Хърватия да бие през нощта