"Мислите ли, че има лидер на Свободния свят в този момент?". Този въпрос беше зададен на бившия държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън. И тя даде отговор: "Може би Марк Карни" - Още: Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

Q: Do you think that there is a leader of the free world right now? Hillary Clinton: Maybe Mark Carney. https://t.co/gXommIazSa — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Карни е сегашният премиер на Канада. Той зае поста през 2025 година. В продължение на 13 години работи в американската инвестиционна банка Goldman Sachs - в клоновете ѝ в Лондон, Токио, Ню Йорк и Торонто. Най-впечатляващото му постижение обаче е, че оглавява Bank of England и става първият такъв специалнист, който не е британец, но е начело на Английската централна банка. Той я управлява в периода 2013 - 2020 година.

Карни прояви много сериозна твърдост спрямо попълзновенията на Доналд Тръмп и определено реториката на американския президент във времето ясно отразява как канадският премиер си спечели уважението на най-непостоянния и влиятелен световен лидер - ОЩЕ: Канада застава зад местния бизнес срещу митата на Тръмп