Администрацията на Тръмп издаде нови правила за ограничаване на индиректния достъп до усъвършенствани американски компютърни чипове и сървъри, което е поредната стъпка за ограничаване на възможностите на Китай да използва американски чипове за обучение на най-добрите си модели с изкуствен интелект.

Миналата седмица съоснователят на Nvidia Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор след разследване на връзките му с китайски изпълнителен директор, който е ръководил базираната в Сингапур компания Megaspeed International, за която се подозира, че е пренасочвала чипове на Nvidia към Китай в нарушение на контрола върху износа.

Компанията предоставя изчислителна мощност на китайски компании, използвайки чипове, разположени в центрове за данни в Югоизточна Азия, включително съоръжения в Малайзия.

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„Правилото има за цел да гарантира, че съществуващите ограничения за достъп до чувствителна американска технология не могат да бъдат заобиколени чрез индиректни споразумения, включващи центрове за данни в трети страни“, заяви Бюрото по промишленост и сигурност (BIS) към Министерството на търговията.

Правилото влезе в сила незабавно. Това стана в същия ден, в който президентът Доналд Тръмп замина за Азия, където се очаква да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин за трети път тази година на фона на крехко примирие в търговията.

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Удар по Китай

Съгласно новото правило, задграничните центрове за данни, които обслужват компании в страни, включително Китай, Русия, Иран и Куба, са длъжни да идентифицират крайните си потребители. Ще има и допълнителни изисквания за лицензиране на продажбите на чипове за Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд или Бразилия - страни, които „представляват по-висок от нормалния риск от отклоняване“ към неоторизирани дестинации.

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В Пекин говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун обвини Вашингтон в произвол и намеса в търговското и технологичното сътрудничество на Китай с други страни и в потискане на развитието на високотехнологичните индустрии на Пекин.

"САЩ са световен лидер в областта на напредналите изчислителни технологии и технологиите за свръхразузнаване и са ангажирани с насърчаването на глобалното приемане на американските технологии за легитимни търговски цели, като същевременно гарантират, че чувствителните технологии не се използват по начини, които застрашават националната сигурност", се казва в изявление на BIS.

Въпреки че на китайските фирми е забранено да внасят най-модерните графични процесори (GPU) съгласно американския експортен контрол, досега те имаха законно право да се възползват от отдалечен и индиректен достъп до най-модерната изчислителна мощност в центрове за данни в страни като Сингапур, Малайзия и Тайланд.

Сингапур, където се намират десетки центрове за данни, обяви, че "внимателно проучва подробностите около тази нова мярка".