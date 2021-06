САЩ с ограничения към 5 китайски компании заради принудителен труд

САЩ забраниха вноса на материали за слънчеви панели от китайска компания и постави търговски ограничения на четири други в четвъртък за предполагаема употреба на принудителен труд в региона Синцзян, съобщи АФП.

Изявление на Белия дом гласи, че базираната в Синцзян компания Hoshine Silicon Industry Co. няма да може да продава своите продукти в Съединените щати поради „информация, обосновано показваща, че Hoshine е използвал принудителен труд за производство на продукти на основата на силициев диоксид“.

Успоредно с това Министерството на търговията обяви, че Hoshine и четири други фирми в Синцзян ще бъдат обект на строги ограничения върху способността им да придобиват американски стоки, софтуер и технологии поради участието им в използването на принудителен труд. "Тези действия демонстрират нашия ангажимент да наложим допълнителни разходи на Китайската народна република (КНР) за участие в жестоки и нехуманни практики на принудителен труд", се казва в изявление на Белия дом.

„САЩ вярват, че покровителстваният от държавата принудителен труд в Синцзян е едновременно оскърбление на човешкото достойнство и пример за нелоялните икономически практики на КНР.“

Белият дом заяви, че използването на принудителен труд е част от системните усилия на Пекин да репресира милиони етнически уйгури и други малцинства в този регион, което според него включва сексуално насилие и мащабни задържания в трудови лагери.

Забраната за внос на продукти на Hoshine се добавя към подобни действия срещу производители и потребители на продукти от памук и домати и продукти за коса от региона.

Другите четири компании включват двама производители на полисилициеви материали за индустрията на слънчеви панели, Xinjiang Daqo New Energy и Xinjiang GCL New Energy Material Technology, както и Xinjiang East Hope Nonferrous Metals и държавния Xinjiang Production and Construction Corps, които вече са засегнати от ограничения за своя бизнес, свързан с памука.

Съединените щати също наскоро поставиха забрана за внос от водеща китайска риболовна компания Dalian Ocean за използването на принудителен труд.