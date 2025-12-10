Истината е разкрита: Заедно ли са Орлин и Натали след "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

След емоционалния финал на "Ергенът: Любов в рая", зрителите се питат дали сгодените двойки - и по-специално Орлин и Натали, все още ли са заедно. Отговорът е ясен и двамата вече не трябва се крият. Музикантът и хореографката признаха, че имат връзка и отношенията им са прекрасни. Въпреки че Орлин постави годежния пръстен на дясната ръка на Нети, двамата планират общото си бъдеще, като уточниха, че за всичко си има правилното време. "В едно любовно риалити е съвсем нормално да си там за любов. Ако аз бях в позицията на Орлин, нямаше да се откажа от него, както той го направи", каза тя в интервю за "Преди обед". Заедно с Орлин подчертаха, че обстановката в риалити формата е предразполагала към действия, които в реалния живот не биха се случили, а днес - шест месеца след скандалите и напрежението, са щастливи заедно.

Влиянието на предаването

Дали обаче след време е възможно да разберат, че не са един за друг, Натали отговори категорично: "Абсурд. Това беше изкуствена среда, аз знаех къде влизам и много от нещата, които направих там, не биха ми се случили навън".

Кметският син призна, че на финала се е чувствал несигурен за това какво ще направи неговата любима. "Не знаех дали ще приеме пръстена".

А за финалното си решение и участието си Натали коментира: "Много важно нещо за една жена е да гледа действията. Аз видях, че Орлин се бореше за мен, двамата преминахме през много тестове".

Във видео в социалните мрежи, Натали обясни и за Тихомир, като заяви, че след предаването не са се виждали и не поддържат контакт.

