Кабинетът "Радев":

САЩ удариха сърцевината на прокситата, подкрепящи Иран

11 септември 2026, 6:05 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ удариха сърцевината на прокситата, подкрепящи Иран

САЩ наложиха снощи допълнителни санкции на поддръжници на проирански въоръжени групи, като част от усилията за засилване на икономическата изолация на Техеран, предаде ДПА. Мерките са насочени към организации и лица, които подкрепят "Катаиб Хизбула" и ливанската "Хизбула", съобщи министерството на финансите на САЩ в изявление. То ги обвини групите, че подпомагат "дестабилизиращото влияние" на Иран в Близкия изток и помагат на Техеран да заобикаля санкциите. Още: Съветници на Тръмп притеснени, че войната с Иран ще се проточи по-дълго

Удар в сърцевината на прокситата на Иран

Организациите, засегнати от санкциите, са базирани в Ирак, Ливан, Обединените арабски емирства и Турция.

"Днешните санкции удрят в сърцевината на най-опасните проксита на Иран", според министерството на финансите.

"Катаиб Хизбула" е описана от министерството като „водещо бойно формирование в т.нар. "Ос на съпротивата" на Иран", регионална мрежа от подкрепяни от Техеран въоръжени групи. Мрежата включва и хусите, воюващи в Йемен. Техеран подкрепя съюзниците си в Йемен и Ливан с оръжие, технологии, експертни познания и финансова помощ.

Във вторник Вашингтон вече наложи санкции на няколко общо 27 ирански авиопревозвача.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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