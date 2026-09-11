Кой има имен ден днес, 11 септември 2026 г. Честито!

На 11 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Теодора, Теди, Дора, Теодор, Тео и производните им. На този ден църквата почита паметта на Св. преподобна Теодора Александрийска. Дяволът въвлякъл Теодора в прелюбодеяние. Веднага след това тя се опомнила. Тя постъпила в манастир и настъпили дни на изпитание и на велики подвизи. Всички се чудели на нейните всенощни молитви, на дълбоките й поклони, на смирението и самоотвержението й, на усърдното й участие в общите трудове.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.