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Нощен кошмар в Киев: Руски ракети удариха блок, има ранени (ВИДЕА)

11 септември 2026, 6:35 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Нощен кошмар в Киев: Руски ракети удариха блок, има ранени (ВИДЕА)

Нови мащабни руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в девететажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха градските власти в Telegram, като призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове. ОЩЕ: Над главата на германски министър свалиха руски дрон

 

Атакуван е и индустриалния Павлоград в югоизточна Украйна, като най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени. 

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Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги.

Украински удари повредиха гражданска инфраструктура в руския град Саратов, намиращ се на река Волга, съобщи областният управител Роман Бусаргин в Telegram, като добави, че няма жертви.

Саратовска област често става обект на украински въздушни удари, включително атака по-рано тази седмица. В нея се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от държавната петролна компания Роснефт, както и редица други индустриални и военни съоръжения.

Компанията за електронна търговия Озон съобщи, че атаката е предизвикала пожар в неин логистичен център в град Саратов, но жертви няма.

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Киев руски дрон война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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