САЩ увеличават производството на ракети: Запасите са почти стопени

Министерството на отбраната на САЩ обяви споразумения с водещи оръжейни компании за поставяне на производството на ракети в "бойна готовност", тъй като конфликтът в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите от боеприпаси. Интензивното използване на ракети прехващачи от САЩ, Израел и държави от Персийския залив срещу иранските атаки поставя под въпрос наличните количества от тези изключително скъпи системи.

Пентагонът съобщи за четирикратно увеличение на производството на ключов компонент за системата за противовъздушна отбрана ТААД (THAAD). Този противоракетен комплекс прехваща цели на голяма височина и е смятан за един от най-съвременните в света, както е и широко използван през последните седмици в Близкия изток, пише Франс прес.

Споразумението на Пентагона с компаниите "Локхийд Мартин" и "Би Ей И Системс" обхваща производството на системи за насочване на ракетите.

Още: Нито в пари, нито като производство: Сметката за САЩ и Израел с ракетите и дроновете срещу Иран не излиза (ВИДЕО)

Още през януари "Локхийд Мартин" обяви планове да увеличи годишното производство на ракети ТААД от около 100 до приблизително 400 в рамките на няколко години.

Същевременно Министерството на отбраната на САЩ подписа и договор с "Локхийд Мартин" за ускоряване на производството на тактическа балистична ракета от ново поколение, наследник на "АТАКМС" (ATACMS), използвана за първи път в бойни действия срещу Иран.

Освен това Вашингтон сключи споразумение и с "Хъниуел аероспейс" (Honeywell Aerospace) за разширяване на производството на "критични компоненти за американския арсенал от боеприпаси", включително електронни системи.

"Това е само началото": САЩ готвят широка военна кампания в Латинска Америка