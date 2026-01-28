Лайфстайл:

Шокиращо ВИДЕО: Дете изпадна от кола на оживено кръстовище

28 януари 2026
Малко дете изпада от кола на оживено кръстовище в Калифорния. От шокиращите кадри се вижда, как колата прави завой, когато вратата от страната на пътника се отваря и едногодишното дете се претъркулва на оживена улица. То пада от движещ се автомобил и се преобръща на пътя. Майката, идентифицирана като 35-годишната Жаклин Ернандес излиза от колата, тича към детето си, вдига го и го връща в колата. След това тя се отдалечава от местопроизшествието.

Полицията съобщава, че майката на малкото дете по-късно е била арестувана по обвинения в престъпление, свързано с малтретиране на дете, след като свидетел е съобщил за инцидента.

Едногодишното дете е пострадало при падането и е откарано в болница за лечение, според полицията. Очаква се обаче детето да се възстанови напълно.

Разследването продължава.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
