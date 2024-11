Силвестър Сталоун обяви Доналд Тръмп за следващия Джордж Вашингтон (ВИДЕО)

Екшън легендата Силвестър Сталоун нарече Доналд Тръмп "следващия Джордж Вашингтон". Това бомбастично сравнение Слай направи при представянето на републиканеца на събитие на America First Policy Institute.

В изказването си Сталоун обявява, че намира много общо между Тръмп и култовия персонаж Роки. Именно с класиката от 1978 г. започва речта на актьора, който припомня сцена от филма, в която камерата преминава от образа на Исус Христос върху лицето на Роки Балбоа, което получава удар. "В този момент той беше избран и така започна своето пътешествие - нещо щеше да се случи, този мъж щеше да претърпи метаморфоза и да променя животи. Точно като президента Тръмп."

Снимка: Getty Images

"При нас е един наистина митичен персонаж. А аз обичам митологията. Този човек не съществува на нашата планета. Никой друг в света не би могъл да понесе това, което той понесе, така че съм впечатлен. Ще кажа нещо, което наистина мисля. Когато Джордж Вашингтон защитава страната си, той няма представа, че ще промени целия свят. Защото можем да си представим какъв щеше да бъде светът без него. Познайте? Вече имаме следващия Джордж Вашингтон. Поздравления!" - така завършва речта си Силвестър Сталоун, а след това на сцената до него се качва новоизбраният президент Доналд Тръмп.

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”



“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”



“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM