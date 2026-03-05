Натискайте докрай: Какво каза САЩ на Израел

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е казал на Израел да "продължава до края" във военните действия срещу Иран. Това предаде агенция Ройтерс, като се позова на информация от днес на израелското Министерство на отбраната. Хегсет е заявил това на колегата си Израел Кац в телефонен разговор. Министърът на отбраната на САЩ потвърди, че Вашингтон е с Израел.

Още: Войната срещу Иран излезе от пределите на Близкия изток

Кац от своя страна е благодарил на Хегсет за нарастващата американска подкрепа за защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, допълва израелското ведомство, цитира го БТА.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, след което Техеран нанесе ответни удари по Израел и по американски военни бази в Близкия изток.

Подземните "ракетни градове" на Иран се оказаха колосална грешка