Правителството на Гюров:

Натискайте докрай: Какво каза САЩ на Израел

05 март 2026, 10:49 часа 147 прочитания 0 коментара
Натискайте докрай: Какво каза САЩ на Израел

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е казал на Израел да "продължава до края" във военните действия срещу Иран. Това предаде агенция Ройтерс, като се позова на информация от днес на израелското Министерство на отбраната. Хегсет е заявил това на колегата си Израел Кац в телефонен разговор. Министърът на отбраната на САЩ потвърди, че Вашингтон е с Израел. 

Още: Войната срещу Иран излезе от пределите на Близкия изток

Кац от своя страна е благодарил на Хегсет за нарастващата американска подкрепа за защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, допълва израелското ведомство, цитира го БТА. 

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, след което Техеран нанесе ответни удари по Израел и по американски военни бази в Близкия изток.

Подземните "ракетни градове" на Иран се оказаха колосална грешка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Пийт Хегсет война Израел война Иран
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес