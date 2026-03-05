Здравословен проблем постави Тръмп на превантивно лечение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на превантивно лечение заради червен обрив на врата, заяви неговият лекар. Белият дом отказа да предостави повече подробности за състоянието на държавния глава. Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник.

В изявление след събитието д-р Шон Барбабела, лекар на Белия дом, посочи, че Тръмп използва обикновен крем като "превантивно лечение на кожата". "Президентът ще е на това лечение в продължение на една седмица, като се очаква зачервяването да продължи няколко седмици", заяви Барбабела.

Здравословно състояние

Попитана защо лечението е необходимо, говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред журналисти, че няма допълнителна информация извън посоченото в изявлението на лекаря.

Здравословното състояние на Тръмп, който е на 79 години, привлича по-голямо внимание по време на втория му мандат, тъй като понякога се забелязват синини по ръцете му и подуване на краката му. През януари Тръмп обясни синините по ръцете си с честата употреба на аспирин, а от Белия дом заявиха, че президентът е ударил ръката си в маса по време на пътуване в чужбина.

Миналия юли, след като глезените на президента изглеждаха подути, лекарят на Белия дом съобщи, че ултразвуково изследване на краката му е установило "хронична венозна недостатъчност – доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70 години".

Когато встъпи във втория си мандат миналата година, Тръмп беше най-възрастният президент на САЩ, полагал клетва. В миналото той често сравняваше здравословното си състояние с това на бившия президент, демократа Джо Байдън.