"Скоро ще разберете": Тръмп не отговори ще възобновят ли подземните ядрени опити (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отговори директно днес на въпрос дали страната му ще възобнови ядрените опити под земната повърхност, предаде Ройтерс. "Много скоро ще разберете", каза Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1" на път към Палм Бийч, щата Флорида.

Вчера той заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишна пауза. Това решение може да се разглежда като послание към Русия и Китай, които също са ядрени сили, отбелязва Ройтерс.

[Q]:

Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests?



[President Trump]:

You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. https://t.co/tqUIYjEPFF pic.twitter.com/n25ikPYwin — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2025

"Ще извършим някакви опити, да, други страни също го правят. Ако и те го правят, ние също ще постъпим така", заяви американският държавен глава пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1". На въпрос за какъв вид точно опити става дума, Тръмп отговори: "Няма да кажа. Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия, ако те могат, следователно и ние можем."

Тръмп добави днес, че не обмисля възможността за нанасяне на удари срещу Венецуела. Попитан дали мисли по този въпрос, той отговори "не".