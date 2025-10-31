Петима са обвинени за смъртта на внука на Робърт Де Ниро

Петима души бяха обвинени във връзка със смъртта от предозиране през 2023 г. на внука на Робърт Де Ниро и още двама 19-годишни. Властите в Ню Йорк обвиняват заподозрените – Брус Епърсън, Еди Барето, Грант МакАйвър, Джон Николас и Рой Николас – в управление на мрежа за разпространение на фентанил, която продавала фалшиви рецептурни опиоидни таблетки чрез социалните мрежи на тийнейджъри и млади пълнолетни в града.

Разследването

Според разследването има пряка връзка между дейността в мрежата и смъртта на трима души: внука на актьора Робърт Де Ниро - Леандро Де Ниро-Родригес, Акира Стайн – дъщеря на съоснователя на Blondie, Крис Стайн – и трето лице, което не е назовано по име.

Обвиненията и на петимата са във връзка със заговор за разпространение и притежание с намерение за разпространение.

"Чрез действия си обвиняемите допринесоха за необратима загуба - смъртта на трима тийнейджъри с безграничен потенциал, които вече бяха оказали дълбоко и неизмеримо въздействие върху хората, които ги познаваха", заяви в четвъртък Рики Пател, специален агент от отдела на Homeland Security Investigations в Ню Йорк.

Five charged in overdose death of Robert De Niro's grandson https://t.co/JRtn50t0MX — BBC News (World) (@BBCWorld) October 31, 2025

Прокурорите твърдят, че петимата обвиняеми използвали социалните мрежи и криптирани приложения за съобщения, за да продават хиляди хапчета с фентанил в Ню Йорк между януари и юли 2023 г.

Според обвиненията, през това лято продаваните от тях наркотици довели до поне три смъртни случая. Акира Стайн била намерена мъртва на 30 май след прием на хапчета с фентанил, които според властите е закупила от Джон и Рой Николас. Неназованото лице, което е починало на 13 юни, според властите е купил хапчета чрез посредник от МакАйвър.

Властите съобщават, че Леандро Де Ниро-Родригес, който починал на 2 юли, получил хапчетата от дилър, който според обвиненията ги е взел от МакАйвър, Епърсън и Барето.

Отделно през 2023 г. жена била арестувана за предполагаемата продажба на три фалшиви хапчета оксикодон, съдържащи фентанил – наркотици, които се смятат за причина за смъртта на Де Ниро-Родригес – както и таблетки Xanax.

В изявление след смъртта на внука си, носителят на "Оскар" Робърт Де Ниро заяви, че е "дълбоко потресен" от загубата на "любимия си внук", който бил единственото дете на дъщеря му Дрена.

В четвъртък в публикация в Instagram Крис Стайн отбеляза арестите по случая с дъщеря му и благодари на властите "за надеждата за справедливост".

Според официални лица, ако бъдат признати за виновни, обвиненията носят задължителна минимална присъда от 20 години затвор и максимална присъда доживотен затвор, съобщават от BBC.