Обир като този в Лувъра: Пострада музей в Калифорния (ВИДЕО)

Кражба на повече от 1000 предмета от колекцията на музей в Калифорния разследва полицията. Изчезнали са ценни експонати, включително бижута, изработени от метал, индиански артефакти, спортни трофеи, които разказват историята на "златния щат", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Обирът е станал в ранните сутрешни часове на 15 октомври в складово помещение извън Калифорнийския музей в Оукланд, съобщи полицията в разпространено прессъобщение. Разследването е публично, защото артефактите могат да се появят на пазари за стари вещи, в антикварни магазини или заложни къщи, каза Лори Фогърти, директор на музея.

Очакват помощ от хората

"Те не са само загуба за музея", отбеляза тя. "Те са загуба за обществото и се надяваме, че хората ще ни помогнат да ги върнем обратно".

Още: Още петима арестувани за обира в Лувъра

Според Фогарти, цитирана от Асошиейтед прес, престъплението не прилича на целенасочена кражба на произведения на изкуството.

"Смятаме, че крадците са намерили начин да влязат в сградата и са взели всичко, което са могли лесно да изнесат", каза тя.

Сред откраднатите предмети са колиета, дело на покойната художничка и специалист в обработката на метал Флорънс Резникоф, чифт бивни от морж с гравирани фигури, традиционни кошници, използвани от индианците.

Фогарти обясни, че голяма част от предметите са исторически сувенири от 20-и век, сред които значки от предизборни кампании и спортни награди.

Още: Тайната на обира в Лувъра: Защо дори крадци смятат, че е имало предателство?

Вероятно вече са продадени

Мисията на Калифорнийския музей в Оукланд е да документира изкуството, историята и природата на щата, а колекцията му включва творби на местни художници от края на 18-и век до наши дни, артефакти, фотографии, природни екземпляри и звукозаписи.

Джон Ромеро, пенсиониран капитан от полицейското управление в Лос Анджелис, който е оглавявал отдела за икономически престъпления, заяви пред в. "Лос Анджелис таймс", че вероятно предметите вече са продадени, тъй като кражбата е станала преди две седмици.

Той предполага, че разследващите проверяват платформи за препродажба като Craigslist и Ebay, както и мрежи, специализирани в исторически или колекционерски антики, отбелязва Асошиейтед прес.

Още: След обира: Лувърът мести част от бижутата си във Френската централна банка

"Тези хора се интересуват от бързи пари, а не от цялостна оценка на стойността", каза той пред вестника. "Те трябва да се отърват от тях бързо".

Друга кражба на същото място

През януари 2013 г. мъж от Оукланд проникна в музея и открадна кутия за бижута от епохата на т.нар. златна треска в Калифорния, припомня Асошиейтед прес.

Фогарти отбеляза, че тогава с помощта на обществеността предметът е бил проследен до заложна къща и изрази надежда, че хората ще помогне отново.

Още: Часове след обира в Лувъра: Изчезна съкровище от друг френски музей

Полицейското управление в Оукланд отказа да предостави повече подробности, но в своето съобщение за медиите заяви, че работят с отдел във ФБР, специализиран в престъпления, свързани с изкуство, включително кражби, фалшификации или трафик на антики и културни ценности.

Обирът в Калифорния е станал четири дни преди крадци да отмъкнат безценни бижута от най-посещавания музей в света, Лувъра, посред бял ден. Френските властите арестуваха заподозрени, но скъпоценностите все още не са открити.