Приказни герои и имитатор на Тръмп: Хелоуин в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания бяха домакини на звездни спортисти, принцеси, динозаври и дори имитатор на Тръмп на годишното събитие за Хелоуин в Белия дом в четвъртък. Часове, след като президентът се завърна от Азия, първата двойка - без костюми, прекара малко под час, раздавайки лакомства за Хелоуин на семейства на военни и служители на реда, приемни и осиновителни семейства, както и деца на служители на администрацията на Тръмп.
"Опашката е дълга. Почти е толкова голяма, колкото балната зала", извика Тръмп към пресата.
Оркестърът на военновъздушните сили изсвири комбинация от зловещи мелодии и поп хитове, включително инструментални версии на „Thriller“ на Майкъл Джексън, „Radioactive“ на Imagine Dragons и „Ring of Fire“ на Джони Кеш.
Никой от двамата не беше в костюм. Тръмп носеше син костюм и червена вратовръзка с червена шапка с надпис "USA", а съпругата му беше с кафяво палто върху оранжева рокля.
