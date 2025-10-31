Любопитно:

Приказни герои и имитатор на Тръмп: Хелоуин в Белия дом (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 08:28 часа 151 прочитания 0 коментара
Приказни герои и имитатор на Тръмп: Хелоуин в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания бяха домакини на звездни спортисти, принцеси, динозаври и дори имитатор на Тръмп на годишното събитие за Хелоуин в Белия дом в четвъртък. Часове, след като президентът се завърна от Азия, първата двойка - без костюми, прекара малко под час, раздавайки лакомства за Хелоуин на семейства на военни и служители на реда, приемни и осиновителни семейства, както и деца на служители на администрацията на Тръмп.

"Опашката е дълга. Почти е толкова голяма, колкото балната зала", извика Тръмп към пресата.

Оркестърът на военновъздушните сили изсвири комбинация от зловещи мелодии и поп хитове, включително инструментални версии на „Thriller“ на Майкъл Джексън, „Radioactive“ на Imagine Dragons и „Ring of Fire“ на Джони Кеш.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Никой от двамата не беше в костюм. Тръмп носеше син костюм и червена вратовръзка с червена шапка с надпис "USA", а съпругата му беше с кафяво палто върху оранжева рокля.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Хелоуин
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес