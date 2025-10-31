Любопитно:

САЩ имат готов план за ескалация с Венецуела за сваляне на Мадуро

Администрацията на Доналд Тръмп е идентифицирала цели във Венецуела, които включват военни съоръжения, използвани за контрабанда на наркотици - поне това твърдят американски служители, запознати с въпроса, цитирани от The Wall Street Journal. Ако президентът реши да пристъпи към въздушни удари, мишените ще изпратят ясно послание на венецуелския диктатор Николас Мадуро, че е време да се оттегли. Макар Тръмп да не е взел окончателно решение, евентуална въздушна кампания ще се фокусира върху цели, които се намират в центъра на връзките между наркокартелите и режима на Мадуро.

Американският лидер и неговите висши сътрудници са особено фокусирани върху дестабилизирането на венецуелския режим, след като военните на САЩ започнаха да атакуват лодки, за които се предполага, че превозват наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Сред целите са пристанища и летища

Потенциалните цели, които се разглеждат, включват пристанища и летища, контролирани от военните на Венецуела, които се предполага, че се използват за трафик на наркотици, включително военноморски съоръжения и писти за кацане.

Тръмп встъпи в длъжност с обещанието да се бори с потока от незаконни наркотици, отговорен за десетки хиляди смъртни случаи на американци всяка година. Този поток е от Латинска Америка към САЩ. От встъпването в длъжност на президента Щатите разположиха безпрецедентно количество военна огнева мощ в Карибско море, като едновременно с това засилиха смъртоносната кампания срещу предполагаеми наркотрафиканти в региона.

Въздушните удари срещу цели във Венецуела биха означавали значително ескалиране на кампанията, която досега се ограничаваше до атаки срещу предполагаеми лодки с наркотици.

Наркотиците - проблемът на САЩ

Администрацията на Тръмп се фокусира особено върху борбата с кризата с фентанила, тъй като смъртните случаи, свързани с този наркотик в САЩ, са се увеличили значително през последните години. Синтетичният опиоид обаче се произвежда в Мексико с китайски прекурсори. Според експерти няма доказателства, че Венецуела произвежда или пренася фентанил. Страната отдавна е транзитен маршрут за колумбийски кокаин, а някои високопоставени венецуелски правителствени и военни служители са обвинени от американските прокурори в контрабанда на този наркотик.

Около 80 000 американци са починали от свръхдоза наркотици през 2024 г., което е с 27% по-малко от пика през 2023 г. Синтетичните опиоиди, предимно фентанил, са убили повече от 48 000 души миналата година, докато кокаинът е убил 22 000, по данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията.

"Президентът Тръмп беше ясен в посланието си към Мадуро: спрете да изпращате наркотици и престъпници в нашата страна", заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. "Президентът е готов да използва всички средства на американската власт, за да спре наводняването на нашата родина с наркотици".

Мадуро и картелите

В очакване на възможни сухопътни удари във Венецуела, администрацията на Тръмп започна кампания, в която представя Мадуро като шеф на наркокартел, който се опитва да „залее“ САЩ с наркотици – обвинение, което диктаторът отхвърля. Без да представят доказателства, официални лица също така нарекоха Венецуела „основен център на терористична дейност“ и заявиха, че режимът на Мадуро управлява картелите.

"Във Венецуела има наркодържава, управлявана от картел", заяви миналата седмица пред репортери държавният секретар Марко Рубио, който играе централна роля в кампанията на администрацията на Тръмп за оказване на натиск върху страната. "Това е операция срещу наркотерористите, "Ал Кайда" на западното полукълбо... И те трябва да бъдат неутрализирани".

Ударите по цели на сушата биха увеличили натиска върху Мадуро и съюзниците на Тръмп започнаха да му предлагат да напусне страната. "Ако бях Мадуро, веднага бих заминал за Русия или Китай", заяви сенаторът Рик Скот от Републиканската партия в интервю за CBS.

Американските официални лица сега и по време на първия мандат на Тръмп са упражнявали натиск с надеждата да провокират бунт, въпреки че военните застават на страната на Мадуро и няма съобщения за протести във Венецуела. Сегашното демонстриране на американска сила обаче е различно.

"Това е начинът, по който САЩ наистина поставят на изпитание твърдението, че Мадуро е слаб и че военните ще се обърнат само с леко натискане", казва Джеф Рамзи, анализатор за Венецуела в Атлантическия съвет, цитиран от WSJ. "Досега не сме видели никакви доказателства за големи дезертирания в страната, но мисля, че ако САЩ предприемат военни удари срещу венецуелските въоръжени сили, това съотношение може да се промени. Въпреки това... има вероятност да се стигне до ефект на обединение около знамето".

Димитър Радев
